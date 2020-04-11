МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта", - сообщили в штабе.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране