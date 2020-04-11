Умер критик Александр Тимофеевский-младший

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Медиакритик Александр Александрович Тимофеевский ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом в субботу сообщила писательница Татьяна Толстая.

"Друзья. Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что", - написала она на своей странице в Facebook.

Причина смерти не указывается.

По данным интернет-портала Кино-Театр.ру, Тимофеевский родился в Москве 14 августа 1958 года в семье писателя и поэта Александра Павловича Тимофеевского. С 1980 по 1985 годы он учился на киноведческом факульте ВГИКа, после работал в газете "Московские новости", журнале "Столица". Является одним из создателей издания "Русский телеграф", был шеф-редактором в общественно-политическом и литературном журнале "Русская жизнь". В последнее время Тимофеевский активно публиковал свои работы, в частности, отзывы на фильмы и телесериалы в интернете.