В Ингушетии предложили экскурсию в инфекционный корпус для тех, кто не верит в коронавирус

МАГАС, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии готовы провести экскурсию в Назрановскую городскую больницу, в которой проходят лечение больные с коронавирусом, для тех, кто не верит в существование этого заболевания и пренебрегает мерами защиты и правилами самоизоляции. Посетителю необходимо будет только приобрести самостоятельно защитный костюм, сообщила журналистам в субботу министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

"Всех скептиков и критиков, которые сидят в социальных сетях в интернете и пишут о том, что это сценарий, постановка, я официально приглашаю на экскурсию в нашу больницу. Кто сомневается, может прийти, мы вас заведем в отделение, и вы посмотрите на этих страдающих людей, и посмотрите на состояние их родственников. Единственное условие - противочумный костюм, чтобы обезопасить себя, они должны будут приобрести сами, потому что у нас средства индивидуальной защиты в минимальном количестве и рассчитаны только для врачей и медперсонала", - сказала Льянова.

По ее словам, на такие меры ведомству пришлось пойти, потому что количество заболевших и переносящих заболевание в тяжелой форме в регионе растет.

"У нас в основном изначально были больные с состоянием средней степени тяжести, но сейчас, можно так оценить ситуацию, что люди расслабились, они не верят в то, что происходит, очень многие скептически к этому относятся и потому, такая безответственность и легкомысленное отношение к ситуации приводит к тому, что мы сейчас имеем. Сегодня 6 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, в целом в Назрановской городской больнице находится 51 пациент, это люди с уже подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус", - добавила министр.

В ночь на субботу в Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом, а уже днем, скончался один из лидеров традиционного духовенства республики Абдуррахман Мартазанов, который был доставлен в больницу 10 апреля с подозрением на коронавирус.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.