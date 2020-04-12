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Христиане, пользующиеся григорианским календарем, отмечают Пасху

В России среди них Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь России, Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан
Описание
© Сергей Красноухов/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь (новый стиль), в 2020 году отмечают Пасху 12 апреля. В России среди них - Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь России (ЕЛЦР), Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан.

В связи с пандемией пасхальные богослужения пройдут в особых условиях: в частности, во многих храмах они состоятся без участия прихожан и будут транслироваться в интернете. Духовенство призывает верующих с пониманием, терпением и надеждой ждать окончания охвативших мир испытаний, проявляя заботу о ближних и сохраняя веру.

Онлайн-богослужения в столице

В католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии в Москве пасхальные мессы пройдут на латинском, русском, польском, испанском и английском языках. Все они пройдут без прихожан и будут транслироваться онлайн. Ранее канцлер курии архиепархии священник Игорь Ковалевский рассказал ТАСС, что католическим приходам настоятельно рекомендуется придерживаться предписаний местных властей.

Архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр, поздравив верующих с праздником, напомнил им, что "Господь победил безнадежность зла и смерти". "Это время ограничений и испытаний даровано нам, <...> чтобы мы по-настоящему соскучились друг по другу, по церкви, по богослужению, по совместной молитве и святой Трапезе у алтаря Господня. Эпидемия пройдет, вновь явив нам нашу слабость и беззащитность перед разного рода напастями. Церковь же продолжает и далее свой путь сколь шторма и бури, неся всем людям драгоценный груз Божьего Слова", - приводит его слова сайт кафедрального собора апостолов Петра и Павла в Москве.

Канцлер ЕЛЦР пастор Виктор Вебер ранее сообщил ТАСС, что в лютеранских храмах на Пасху присутствовать будут только священнослужители и ответственные за онлайн-трансляцию, а прихожанам рекомендовано оставаться дома.

Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры Евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский сообщил ТАСС, что российские евангельские христиане в большинстве будут справлять Пасху по юлианскому календарю вместе с Русской православной церковью (РПЦ), но на западе страны некоторые общины, возможно, отметят праздник по григорианскому летоисчислению.

"Мы празднуем Пасху в семьях, это будет семейная Пасха в этом году. Но <...> я обратился с посланием к нашим прихожанам, пастырям, епископам, что после того, как закончится режим самоизоляции, мы будем праздновать Пасху торжественно, как только будет первое воскресенье после окончания режима самоизоляции. <...> После того, как мы отпразднуем по домам, будет торжественная, очень праздничная Пасха - если это будет в мае, значит, в мае, если в июне, значит, в июне", - рассказал ТАСС епископ.

Ранее Ряховский призвал пасторов организовать онлайн-трансляции богослужений, а верующих - не пренебрегать врачебными предписаниями и профилактическими мерами. В преддверии Пасхи он рассказал ТАСС, что, "учитывая режим самоизоляции, мы будем праздновать в режиме онлайн в церкви, то есть все службы будут транслироваться".

Протестанты: молитвенник по рассылке и служба без причастия

Лютеране в разных городах и регионах России будут отмечать Пасху дома, церкви в большинстве случаев организуют для прихожан интернет-показы богослужений.

В Санкт-Петербурге трансляции в прямом эфире будут вести из Петрикирхе - лютеранской церкви, расположенной на Невском проспекте. "У нас есть онлайн-трансляции всех пасхальных богослужений - пасхальной ночи и еще утром в пасхальное воскресенье 12 апреля", - рассказал ТАСС председатель Немецкой евангелическо-лютеранской общины св. Анны и св. Петра Евангелическо-лютеранской церкви Михаэль Шварцкопф. Уже несколько недель в общине перевели все занятия и совместные молитвы в онлайн-режим, и службы транслируются из церкви каждый день. "Я лично молюсь каждый день в 16:00 мск у главного алтаря Петрикирхе", - добавил пастор.

Предстоящее празднование Пасхи в Петрикирхе будет отличать и то, что в этом году не будет проводиться святое причастие. "Я сам не хочу причащаться без прихожан, это не по-лютерански. Как вы знаете, по вероучению Лютера, мы все священники: пастор и все прихожане тоже. Если они не могут причащаться, то и пастор тоже не причащается - так я решил", - сказал Шварцкопф.

В Ульяновске пасхальное богослужение планируется записать и выложить на YouTube и в социальной сети "ВКонтакте", рассказал агентству пастор Евангелическо-лютеранской общины св. Марии Владимир Проворов. Так, утреннее богослужение 9 апреля, в Чистый четверг, появилось в онлайн-доступе уже днем.

На фоне запрета на массовые мероприятия перешли на онлайн-формат общения с прихожанами и в Калининграде. "Приняли решение в онлайне несколькими группами выйти на связь пообщаться. В центральном кафедральном соборе [святых Петра и Павла] в Москве архиепископ проводит богослужения, и мы рассылаем записи трансляций", - рассказал ТАСС председатель Евангелическо-лютеранской общины Калининграда Сергей Кивенко. Пожилым прихожанам в общине регулярно звонят по телефону, чтобы поддержать их, а тем, у кого есть электронная почта, рассылают ежедневный молитвенник, добавил он.

Католики: без звуков органа и освящения огня

Дистанционно следить за мессами будут и католики. В Новосибирске онлайн-трансляцию в соцсетях будут вести из Кафедрального собора Преображения Господня, который из-за распространения коронавируса закрыт для прихожан с 26 марта. "Мы ведем разъяснительные беседы с прихожанами, чтобы они подключались к трансляции, некоторым помогаем освоиться, но месса - это все-таки не главное, ее можно заменить домашней молитвой", - рассказал ТАСС настоятель собора Денис Марчишин. Из-за того, что прихожане не смогут присутствовать на службе, в этом году не будут проводить традиционный обряд освящения пасхального огня на улице перед храмом, с которого обычно начинается литургия.

Без участия прихожан будут служить пасхальную мессу в приходе Тайной Вечери в Ростове-на-Дону, а также в Базилике святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге, которая является одним из старейших католических храмов России. "Онлайн-трансляции ведутся каждый день из базилики и из нескольких приходов: раз в день служба передается в онлайн", - рассказал ТАСС представитель прихода. В этом году отличием пасхальной службы будет и то, что не будет звучат большой орган, добавил он.

Но не все храмы смогут транслировать богослужения в праздник. "У нас возможности транслировать нет, есть трансляция из кафедрального собора, и люди будут следить за ней. Люди могут выбрать, откуда трансляцию они будут смотреть - из Москвы, Петербурга, Ватикана", - сообщил ТАСС настоятель католического прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии во Владимире Сергей Зуев. Аналогичная ситуация - в приходе Святого Климента Римско-католической церкви в Севастополе.

"Обычно на Пасху прихожане собирались, накрывали столы, была праздничная трапеза и освящение пасхальной пищи. В этом году такого не будет, но архиепископ благословил, что дома каждый может у себя окропить святой водой пасхальные яства. Святая вода есть у наших прихожан: они приходили за ней недавно, на праздник Богоявления, и каждый христианин традиционно хранит ее у себя в течение года для разных целей", - рассказал ТАСС викарий севастопольского прихода отец Александр.

Армянская апостольская церковь: минимум прихожан

В 2020 году Пасху отмечают 12 апреля не только католики и протестанты. Армянская апостольская церковь, пользующаяся собственным календарем, летоисчисление в котором ведется с 552 года н. э. по григорианскому, также встречает праздник в этот день.

В ней продолжают проводить богослужения с минимальным количеством верующих. "Мы стараемся, чтобы не было скопления людей, но двери церкви будут открыты. Верующие смогут подойти, свою молитву совершить и спокойно уйти. Уже дважды в этих условиях проводили онлайн-трансляции с наших богослужений, получили хорошие отзывы от наших прихожан", - рассказал ТАСС отец Тер-Тадеос, настоятель храма Сурб Амбарцум в селе Чалтырь Ростовской области, добавив, что вопрос о том, как будет проходить освящение даров на Пасху (12 апреля), пока еще окончательно не решен.

История Пасхи

Пасха - самый древний и важный праздник церковного литургического года, посвященный посвященный воскресению Иисуса Христа. Его название восходит к еврейскому "Песах" (праздник в иудаизме, посвященный библейской истории об освобождении евреев от египетского рабства).

Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием. С XVI века, когда западное христианство перешло на григорианский календарь, использующие его церкви обычно встречают Пасху раньше православных, рассчитывающих ее дату по юлианскому календарю. Однако раз в несколько лет православная Пасха и Пасха по григорианскому календарю могут совпасть. В 2020 году православные отмечают свой главный праздник спустя неделю после западных христиан - 19 апреля.

Пасхальные традиции католиков

В католицизме празднование Пасхи начинается в субботу предшествующей Пасхе Страстной недели. Вечером этого дня все католические церкви проводят богослужения - Навечерие Пасхи; в Москве его провел в кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии ординарий Архиепархии Божией Матери с центром в Москве архиепископ Павел (Паоло) Пецци. Перед храмами разводят костры, от которых зажигают пасхал (большую свечу), символизирующий воскресение Христа.

Утро пасхального воскресенья начинается с благословения огня и воды. Святой водой окропляют пасхальные яства, а святой огонь разносят по домам и зажигают специальные пасхальные свечи, которые очищают дом. Следующая за праздником Пасхальная неделя или Светлая седмица считаются такими же праздничными, как воскресенье, и в католицизме эти восемь дней называют Октавой Пасхи, от латинского "octo" - восемь).

Как и у православных, у католиков главными блюдами являются освященные крашеные яйца и куличи, также много мясных блюд, особенно из зайца или кролика. В виде кроликов делают игрушки и сладости, открытки и сувениры, фигурками кроликов украшают дома.

Особенности в разных странах

Традиции празднования католической Пасхи в разных странах имеют много общего, но каждый народ имеет и свои обычаи. В Польше на Пасху выпекают особые пасхальные "бабки" из дрожжевого теста, которые символизируют весну и плодородие, и украшают фигурками пасхального барашка, которого вырезают из масла или сахара. Чехи пекут сладкие круглые булки с миндалем и изюмом - "мазанцы", а словаки подают на стол "паску", напоминающую традиционную православную пасху из творога.

В Италии распространена традиция выпекать особый пасхальный кекс в форме птицы - "пасхальную голубку". В Великобритании принято запекать барашка с овощами. В Германии разноцветными яйцами украшают мосты и фонтаны, что символизирует "пасхальные ручьи" - обновление и радость весны. Во многих двориках можно увидеть кусты и деревья, наряженные наподобие рождественской елки.

В США единой традиции празднования Пасхи нет, однако там также красят яйца и пекут пасхальный хлеб, а в понедельник после праздника на лужайке перед Белым домом устраивают катание пасхальных яиц.

В большинстве европейских стран Страстная и Пасхальная недели являются школьными каникулами. Многие страны отмечают Пасху и понедельник за ней как государственные праздники. В ряде стран, например в Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Канаде, Латвии, Португалии, Хорватии и большинстве латиноамериканских государств, выходным также является Страстная пятница.

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