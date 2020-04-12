Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве пройдут без прихожан

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей, сообщается в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Дезинфекция Москвы и разметка в храмах. Главное о коронавирусе за 11 апреля

"Настоятелям приходов и подворий, наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, расположенных в г. Москве и в Московской области, надлежит исполнить предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве и в установленные им сроки совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо", - написано в циркулярном письме.

Согласно письму, священники должны будут сообщить прихожанам о поступившем предписании по окончании литургии Вербного воскресенья.

Также будет приостановлено посещение подведомственных Управлению Московской патриархии по городу Москве зданий и территорий, за исключением священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для богослужений, функционирования культовых зданий и проведения онлайн-трансляций служб.

Церковь и пандемия

Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству Русской православной церкви призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху. В марте Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод РПЦ утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

Согласно сообщениям рабочей группы, на 9 апреля у восьми священнослужителей из шести московских храмов Русской православной церкви был выявлен коронавирус. В пятницу Центральная клиническая больница Московской патриархии святителя Алексия митрополита Московского начала выездное тестирование на коронавирус насельников московских монастырей.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.