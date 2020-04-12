В работе Twitter произошел сбой

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США и Испании. В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

По данным сервиса, большая часть пользователей (49%) жалуются на сбои в работе сайта. Еще 28% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 22% - с приложением для Android.