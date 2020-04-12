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Пандемия коронавируса нового типа

Guardian: Борис Джонсон признался, что обязан врачам жизнью

У премьер-министра Великобритании обнаружили коронавирусную инфекцию 26 марта

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с новым коронавирусом в Лондоне, признался, что обязан врачам жизнью. Об этом говорится в кратком заявлении главы британского правительства, которое цитирует газета The Guardian.

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"Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить их. Я обязан им своей жизнью", - приводит издание слова Джонсона.

Коронавирусную инфекцию у 55-летнего премьер-министра обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. 6 марта вечером премьер был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия и провел там три дня. В четверг вечером Джонсона перевели обратно в обычную палату, так как ему стало лучше, однако он по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей.

По последней информации, Джонсон продолжает восстанавливаться хорошими темпами. Британские СМИ сообщили, что в палате премьер-министр проводит время, решая судоку, а также смотрит фильмы. Так, сообщается, что он уже пересмотрел трилогию "Властелин колец", черную комедию английского режиссера Брюса Робинсона "Уитнэйл и я" (Withnail and I, 1987), а также впервые посмотрел романтическую комедию Ричарда Кертиса "Реальная любовь" (Love actually, 2003).

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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