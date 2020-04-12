{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп обвинил NYT в желании вернуться в Китай

Этим объясняются заявления The New York Times о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом, считает президент США
Donald Trump AP Photo/Doug Mills
Описание
Donald Trump
© AP Photo/Doug Mills

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в Китай после того, как тот отозвал аккредитации ряда ее журналистов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Теперь лживая The New York Times связывает коронавирус с Европой, а не с Китаем. Такого еще не было! <...> А есть ли какие-то конкретные источники? Их вышвырнули из Китая, как собак, и теперь они, конечно, хотят вернуться", - написал американский лидер в своем Twitter в субботу.

В среду издание, ссылаясь на исследования, написало, что коронавирус нового типа стал распространяться в Нью-Йорке в феврале преимущественно после посещения мегаполиса гражданами из европейских, а не азиатских стран.

В начале февраля США на фоне коронавируса ввели запрет на въезд почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. При этом ограничения на въезд в Соединенные Штаты из 26 европейских стран, входящих в безвизовую Шенгенскую зону, вступили в силу лишь в середине марта.

 

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В США начали перечислять на счета граждан выплаты по "антивирусному" пакету мер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС