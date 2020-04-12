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Пандемия коронавируса нового типа

Крупный центр ремесел временно закрылся в сирийском городе Хама из-за коронавируса

Также отменена традиционная выставка ремесел, которая проводилась здесь дважды в год - в апреле и в сентябре
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Описание
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС

ХАМА /Сирия/, 12 апреля. /ТАСС/. Крупный ремесленный центр, который располагается в сирийском городе Хама в средневековом памятнике архитектуры, временно приостановил работу из-за ограничительных мер, введенных сирийскими властями для борьбы с коронавирусом.

"Обычно здесь очень много людей, но сейчас все закрыто из-за коронавируса в Сирии, поэтому тут пусто. По поручению руководства страны мы закрыли рынок, чтобы никто не заболел", - рассказал российским журналистам директор культурного центра Камаль Наджар. Также отменена традиционная выставка ремесел, которая проводилась здесь дважды в год - в апреле и в сентябре.

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По его словам, здание, где сейчас располагается центр ремесел, появилось примерно пять веков назад по поручению великого визиря Османской империи Рустем-паши, зятя османского султана Сулеймана Великолепного. Тогда это был караван-сарай, где останавливались торговцы, которые передвигались между Европой и Азией. "10 лет назад наше государство открыло здесь школу для детей из малоимущих семей, для тех, кто потерял родителей. Они здесь жили и учились, все было бесплатно. Около пяти лет назад государство решило перевести интернат и вернуть рынок для ремесленников", - пояснил директор центра.

На этом рынке трудятся и продают свою продукцию местные мастера. Купить здесь можно старинные и национальные музыкальные инструменты, украшения, изделия из драгоценных металлов, ковры, четки, картины, мозаику. Здесь же изготавливают деревянные копии древних колес-норий, которые являются визитной карточкой Хамы. Нории служили для перекачки воды и являются самыми старыми из эксплуатируемых в мире. Сейчас во дворе центра можно увидеть около десятка как готовых конструкций, так и заготовок колес высотой от нескольких десятков сантиметров до 2 м.

В центре надеются, что вскоре эпидемия коронавируса будет преодолена, здесь снова закипит жизнь и заготовки колес-норий найдут своих покупателей.

Директор центра также поблагодарил Россию за поддержку. "России спасибо за поддержку, она оказала большую помощь нашей армии против террора. Россия помогает не только нам и стоит только за правду", - поделился Камаль Наджар.

О коронавирусе в Сирии

В настоящее время в Сирии, по данным агентства SANA, выявлено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, при этом пять человек выздоровели, два - умерли. По данным межведомственных координационных штабов России и Сирии, власти республики прилагают значительные усилия по купированию угрозы в стране: на постоянной основе проводится дезинфекция государственных учреждений, общественных мест и городских улиц, до 16 апреля продлен запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий, а также карантинные "каникулы" для всех министерств, ведомств и учреждений. Открываются дополнительные медицинские изоляторы и отделения реанимации, оборудованные аппаратами искусственной вентиляции легких.

Сообщалось, что в Сирии введен комендантский час, прекращено транспортное сообщение между провинциями. Было приостановлено авиасообщение, закрыты сухопутные границы.

Как отметили в штабах, сирийское правительство предоставляет Всемирной организации здравоохранения и другим профильным международным медицинским организациям полную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке на подконтрольных территориях, а принимаемые им антикоронавирусные меры признаны представителями этих организаций эффективными.

Вместе с тем, как отмечали представители штабов, незаконное присутствие США в Сирии является основным препятствием для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки районов Сирии, неподконтрольных правительству. В первую очередь речь идет о лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, в зоне безопасности вокруг американской базы Эт-Танф. Российская и сирийская стороны неоднократно призывали к скорейшей эвакуации всех желающих из лагеря на правительственную территорию, где для них созданы все условия, а в настоящее время предпринимаются необходимые меры по борьбе с распространением инфекции. Однако ни профильные структуры ООН, ни контролирующая зону "Эт-Танф" американская сторона так и не выполнили взятые на себя обязательства по спасению оставшегося населения лагеря, затягивая его расформирование под различными надуманными предлогами, отметили в штабах.

Теги
СирияПандемия коронавируса нового типа
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