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Пандемия коронавируса нового типа

Лаборатория в Красноярске получила статус референс-центра для подтверждения коронавируса

Всего в регионе тесты на коронавирус делают шесть лабораторий

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярске получила полномочия референс-центра для подтверждения наличия коронавируса у пациентов. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

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"[Теперь результаты тестов] подтверждает наш Центр гигиены. Даны полномочия референс-центра", - сказали в Роспотребнадзоре.

По данным на 12 апреля в Красноярском крае подтверждены 60 случаев коронавируса, восемь человек выздоровели.

Как ранее сообщалось, в Красноярском крае тесты на коронавирус делают шесть лабораторий: в Центре гигиены и эпидемиологии, ФГБУ "ФСНКЦ ФМБА", ФБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России, Норильской межрайонной детской больнице, Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, Центре лабораторных технологий АБВ. До недавнего времени для окончательного подтверждения инфекции тесты направлялись в новосибирский "Вектор".

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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