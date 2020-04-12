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Пандемия коронавируса нового типа

Автомастерские смогут возобновить работу в Еврейской АО

Кроме этого, деятельность возобновят поставщики запчастей для техники и предприниматели, обеспечивающие логистику в сельском хозяйстве

ТАСС, 12 апреля. Автомастерские, поставщики запчастей для техники и предприниматели, обеспечивающие логистику в сельском хозяйстве, получили разрешение работать в Еврейской автономной области после перерыва из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье.

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Президент РФ Владимир Путин 8 апреля на совещании с губернаторами в режиме видеоконференции подчеркнул, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для экономики. Глава государства поручил правительству РФ проанализировать и дать рекомендации коллегам в регионах "о целесообразности принятия тех или иных мер или нецелесообразности их использования".

"По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области приняты следующие решения. В целом режим ограничений на территории региона продлен до 19 апреля включительно. <...> С соблюдением всех противоэпидемиологических мер разрешено функционировать автомастерским, поставщикам запасных частей к технике, а также юрлицам и ИП, которые обеспечивают транспортно-логистические операции по сельскохозяйственным культурам", - говорится в сообщении.

Кроме того, сделаны послабления для автозапчастей и парикмахерских, маникюрных и педикюрных кабинетов, которые не находятся в торговых центрах или на рынках и оснащены централизованным водоснабжением и водоотведением. Они, кроме общих правил об использовании средств защиты и регулярной дезинфекции помещений, обязаны обслуживать не более одного клиента и делать перерывы на полчаса для уборки, дезинфекции помещения, а также смены перчаток и масок персонала после каждого клиента.

Детские сады, спортивные секции и другие детские учреждения останутся закрытыми еще как минимум на неделю, все развлекательные мероприятия по-прежнему отменены, школьники продолжают учиться удаленно.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия коронавируса нового типа
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