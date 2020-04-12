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Пандемия коронавируса нового типа

"Гемотест" приостановил платное тестирование на коронавирус в Крыму

Это связано с ограничениями на транспортировку биоматериала

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Лаборатория "Гемотест" приостановила платное тестирование на новый коронавирус в Симферополе из-за ограничений на транспортировку биоматериала, сообщил ТАСС руководитель представительства компании в Крыму Эмиль Бавотдинов.

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По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской, все чаще жители Крыма обращаются с просьбой провести экспресс-обследования на коронавирус. В регионе ранее работали всего две лаборатории, которые не справлялись с нагрузкой. Частная лаборатория "Гемотест" запустила платные тесты на коронавирус в Симферополе 31 марта. В первый же день на получение услуги записались 416 человек, рассказал Бавотдинов.

"Мы проводим сейчас консультации с Роспотребнадзором по поводу транспортировки этих исследований. Есть ограничение на то, чтобы биоматериал такого типа, в связи с тем, что это второй уровень патогенности, перевозился из субъекта в субъект. Есть ряд требований, которые в принципе мы готовы выполнить, ждем одобрения Роспотребнадзора с тем, чтобы они дали нам согласие на транспортировку такого вида биоматериала. Как только оно будет предоставлено, мы возобновим работу в Крыму", - сказал Бавотдинов.

Он отметил, что в компании рассчитывают возобновить платные тесты на коронавирус в Крыму во второй половине апреля.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 3 107 человек, под наблюдением на дому - 2 925, в стационарах - 43. В регионе 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц 12 человек. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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