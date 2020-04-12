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Пандемия коронавируса нового типа

Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

В нем остаются еще 24 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь, сообщили в Минобороны РФ

БЕРГАМО /Италия/, 12 апреля. /ТАСС/. Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо. Об этом сообщил подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских медицинских специалистов в Бергамо.

"В настоящее время в госпитале 24 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь. Уже имеется положительный опыт и четыре пациента, у которых болезнь протекала в легкой форме выписаны из госпиталя", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на Юманова.

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Ранее он сообщал о трех выписанных из госпиталя в Бергамо.

В состав интернациональных бригад входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов, в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами, уточнили в российском военном ведомстве.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые принимают и лечат нуждающихся во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. "Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинских сестер. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены", - сообщили с Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, все отделения полевого госпиталя укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Весь персонал интернациональных бригад врачей прошел подготовку в городской больнице имени Папы Джованни XXIII. Госпиталь рассчитан на 142 койки", - отмечается в сообщении.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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