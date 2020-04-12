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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Двое из новых пациентов никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными зараженными

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. В Новосибирской области, где ранее было зафиксировано 28 случаев заражения новым коронавирусом, наличие инфекции подтверждено еще у десяти человек, говорится в сообщении регионального оперштаба в воскресенье.

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"Коронавирус лабораторно подтвержден еще у 10 пациентов. Из них три женщины и семь мужчин. Семь случаев - контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что один пациент - иногородний водитель грузовика, он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо и на скорой был доставлен в инфекционную больницу в тяжелом состоянии.

По данным оперативного штаба, в инфекционную больницу № 1 Новосибирска по состоянию на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. В детской больнице № 3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет. В регионе 10 пациентов с коронавирусом выздоровели и выписаны.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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