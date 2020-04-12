В Гидрометцентре сообщили, что в регионах юга России ожидаются аномальные холода

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2-4 градуса в ближайшие дни", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в воскресенье температура в этих регионах будет ниже нормы на 2 градуса, в понедельник - на 4 градуса, во вторник и среду - около нормы, а в четверг - вновь на 4 градуса ниже нормы. "А мы уже и забыли, что температура может быть ниже нормы", - отметил он.