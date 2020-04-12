Россияне вылетели из Японии рейсом "Аэрофлота"

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. 179 граждан России в воскресенье покинули в воскресенье Японию вывозным рейсом "Аэрофлота" Токио - Москва. Об этом сообщило посольство РФ в Японии.

"12 апреля 179 граждан России (большинство из них - жители Москвы и Московской области) вылетели на Родину из Японии вывозным рейсом "Аэрофлота" Токио - Москва", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook. В российском дипломатическом представительстве подчеркнули, что сотрудники посольства и торгпредства "прилагали максимальные усилия для оказания содействия соотечественникам, включая оформление на рейс, помощь, когда это требовалось, с размещением, обеспечением продуктами питания и предметами первой необходимости в период пребывания россиян в Японии".

В то же время в посольстве отметили, что "около 400 соотечественников продолжают вынужденно оставаться в Японии из-за ограничения авиасообщения вследствие пандемии коронавируса". "Намерены и дальше оказывать нашим согражданам всю возможную помощь до их возвращения на Родину", - говорится в сообщении диппредставительства.