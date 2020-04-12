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Музей атомной бомбардировки в Хиросиме в 2019 году посетило рекордное число людей

В нем побывали 1,76 млн человек

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Рекордное число людей в прошлом году посетило мемориальный Музей мира в Хиросиме, посвященный атомной бомбардировке этого города в 1945 году. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в 2019 году мемориал, прошедший полномасштабную реставрацию, посетили 1,76 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году после того, как в музее побывал Барак Обама, ставший первый американским президентом, сделавшим это. Тогда мемориальный Музей мира в Хиросима посетили 1,74 млн человек. Число иностранных туристов, побывавших в музее в минувшем году также вышло на рекордную отметку в 520 тыс. человек.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Соединенными Штатами в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали пока единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Таким образом, общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним данным, составило 308 тыс. 725 человек. Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года. В момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, а город был стерт с лица земли. Число жертв этой трагедии составляет уже 175 тыс. 743 человека.

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