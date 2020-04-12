Число зараженных коронавирусом в Брянской области за сутки увеличилось до 141

ТАСС, 12 апреля. Медики по состоянию на утро воскресенья лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 18 жителей Брянской области. Общее число зараженных в регионе выросло до 141 человека, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

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"В Брянской области на 08:30 утра 12 апреля зарегистрирован 141 случай заражения коронавирусной инфекцией. Состояние большинства пациентов удовлетворительное. Четыре пациента в возрасте старше 65 лет подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

По данным на 11 апреля, в Брянской области было 123 заболевших, из которых трое выздоровели и выписанлись из больницы.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию выявили у двух прихожан церкви христиан евангельской веры "Пробуждение", вернувшихся из Испании и нарушивших режим самоизоляции. Было установлено более 300 жителей, контактировавших с ними. Бежицкий районный суд Брянска 3 апреля на 90 дней приостановил деятельность церкви. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий").

По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.