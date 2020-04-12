{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Рейсом "Авроры" из Сеула во Владивосток прибудут почти 130 россиян

Все они после прибытия будут находиться на двухнедельном карантине

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /ТАСС/. Рейсом авиакомпании "Аврора" из Сеула во Владивосток вечером в воскресенье прибудут около 130 россиян из Приморья, регионов Сибири и Дальнего Востока. Всем им по прибытии предстоит пройти двухнедельный карантин, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков.

На эту тему
Список вывозных рейсов для россиян

"Через пару часов во Владивостоке приземлится борт авиакомпании "Аврора", на этом борту будет 126 или 128 человек, из них приморцев 32 в текущем списке. Всем приморцам будет выписано постановление о самоизоляции, о карантине дома, все стальные будут помещены на обсервацию, и в течение 14 дней они будут находиться здесь, в Приморье, под присмотром медицинского персонала", - сообщил Шестаков.

Он добавил, что те жители Приморья, кто не сможет обеспечить себе надлежащие условия самоизоляции дома, также смогут воспользоваться обсерватором.

Минтранс и Росавиация накануне заявили о том, что россиян, которые не смогли вернуться домой из Сеула из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и закрытия границ, вывезет авиакомпания "Аврора". Будет два рейса из Хабаровска и Владивостока и обратно, вывезти планируется около 250 человек, среди которых жители Хабаровского края, Приморья, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока.

Теги
РоссияДальний ВостокСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Крупный центр ремесел временно закрылся в сирийском городе Хама из-за коронавируса
Также отменена традиционная выставка ремесел, которая проводилась здесь дважды в год - в апреле и в сентябре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС