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Международная школа садоводства на Ставрополье перейдет на дистанционное обучение

Первые занятия начнутся в мае

СТАВРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Международная школа современного садоводства в Ставропольском крае начнет онлайн-обучение. Дистанционные программы планируется запустить уже в мае 2020 года, сообщил ТАСС председатель совета директоров ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья", при поддержке которого реализуется проект, Айдын Ширинов.

"Последнее занятие [в очном формате] было в феврале 2020 года, в марте - апреле были внесены коррективы. Помимо российских специалистов и консультантов, к работе привлечено много зарубежных, соответственно, все они находятся у себя дома, меняем форматы работы. Сейчас коллектив школы работает над онлайн-программами, думаем, что первые занятия будут уже в мае", - сказал он.

Помимо этого, коллектив школы разрабатывает программы, направленные на обучение представителей малых форм хозяйствования, - фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств.

"Также школа планирует участвовать в программе по переподготовке предпенсионеров. Мы хотим их привлечь к садоводству, это будет хорошим подспорьем, у многих есть желание начать эту работу, но информации мало. В интернете данные носят свободный характер, но в основном противоречивы. Люди хотят знать, как положено делать", - отметил Ширинов.

Международная школа современного садоводства в Ставропольском крае была презентована осенью 2018 года. За прошедший 2019 год слушатели школы прошли семь степеней обучения, по итогам которых им вручили сертификаты международного образца. Интерес к проекту проявляли эксперты из Германии, Италии, Франции и других стран.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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