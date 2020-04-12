Умер экс-мэр Петрозаводска и экс-глава Рослесхоза Виктор Масляков

ТАСС, 12 апреля. Бывший мэр Петрозаводска и экс-руководитель Рослесхоза Виктор Масляков скоропостижно умер в Карелии в возрасте 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.

"Скоропостижно скончался бывший мэр Петрозаводска, экс-руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков. Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник, администрация города выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни Виктора Николаевича", - говорится в сообщении.

Уроженец карельского поселка Пийтсиеки, Виктор Масляков в 1998-2001 годах работал на посту первого заместителя председателя правительства Карелии, с 2001 по 2002 год занимал должность генерального директора "Кареллеспром". С 2002 по 2009 год - мэр Петрозаводска. После добровольной отставки с поста мэра до 2009 года работал референтом у первого зампредседателя правительства РФ Виктора Зубкова. С 2009 по 2013 годы - замруководителя, руководитель Рослесхоза.