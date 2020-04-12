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Пандемия коронавируса нового типа

Фотостудии, гостиницы и ломбарды смогут в понедельник возобновить работу в Приамурье

В регионе также с определенными ограничениями откроются предприятия общепита, салоны красоты и другие заведения
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© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 12 апреля. Фотостудии, мастерские по ремонту техники, гостиницы, ломбарды и нотариальные конторы смогут возобновить работу в Приамурье в понедельник после перерыва из-за распространения коронавируса. Кроме того, с определенными ограничениями откроются предприятия общепита, салоны красоты и другие предприятия, сообщила пресс-служба правительства региона.

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Президент РФ Владимир Путин 8 апреля на совещании с губернаторами в режиме видеоконференции подчеркнул, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для экономики. Глава государства поручил правительству РФ проанализировать и дать рекомендации коллегам в регионах "о целесообразности принятия тех или иных мер или нецелесообразности их использования".

"По решению оперативного штаба и принятому правительством области постановлению с 13 апреля на всей территории области в режим рабочих дней смогут перейти предприятия с обрабатывающим производством, фотостудии, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, организации в области права (нотариусы и адвокаты), а также бухгалтерского учета. С понедельника откроются гостиницы и пункты временного размещения граждан. Откроются также и предприятия общественного питания", - говорится в сообщении.

Однако, предприятия общепита смогут обслуживать клиентов в зале только с 08:00 до 18:00, в остальное время им придется готовить навынос или для доставки блюд домой клиентам. Парикмахерские, салоны красоты, маникюра и педикюра, а также массажа смогут возобновить работу, но в их помещении сможет находиться не более одного клиента. Также возобновят работу иные финансовые организации, включая ломбарды. Снят запрет на работу бань в городах Благовещенск, Свободный и Белогорск, и теперь они могут работать на территории всей области.

"Расширен список непродовольственных товаров первой необходимости и ими можно будет торговать во всех торговых объектах области. В связи с этим организации, которые реализуют одежду, обувь, мебель и детские товары, имеют возможность продолжить работу с 13 апреля. Данные товары можно продавать в том числе на территории торговых центров по всему Приамурью", - уточняет пресс-служба правительства региона.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 апреля, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАмурская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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