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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом на Ставрополье выросло до 74

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона

СТАВРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Количество зараженных коронавирусом в Ставропольском крае за сутки возросло на 8, всего в крае зафиксировано 74 случая, сообщил на своей в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

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Это второй по величине показатель числа зараженных в Северо-Кавказском федеральном округе. Больше всего заразившихся в Дагестане, где коронавирус подтвержден у 84 человек.

"За минувший день число заболевших увеличилось еще на 8 человек. Таким образом, за все время на Ставрополье зафиксировано 74 случая заражения", - написал он.

Владимиров уточнил, что шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 5 - в средней степени тяжести. Всего в регионе выздоровели 10 человек, а двое умерли. "Самым эффективным способом защитить свое здоровье, здоровье своих близких является соблюдение режима самоизоляции и требований профилактики. Только это поможет сделать так, чтобы вирус не распространялся", - напомнил глава региона.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины, за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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