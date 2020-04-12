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Путин поздравил коллектив Музея Мирового океана с 30-летием создания научного центра

Президент отметил, что музей вносит вклад в укрепление традиций России как морской державы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея Мирового океана с 30-летием создания этого научного центра. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Важно, что коллектив музея проводит обширную образовательную, выставочную, творческую, методическую работу, нацеленную на сохранение богатейшего историко-культурного, ратного наследия нашей страны, вносит деятельный вклад в патриотическое воспитание молодежи, в укрепление великих традиций России как морской державы", - говорится в послании.

Президент отметил, что музей состоялся как современный научно-исследовательский, культурный и просветительскии центр с содержательными и уникальными экспозициями. По словам главы государства, особый интерес для гостей представляет Набережная исторического флота, у причала которой ошвартованы самое крупное научно-исследовательское судно-музей "Витязь", а в Санкт-Петербурге на вечной стоянке находится ледокол "Красин".

Музей Мирового океана был создан в Калининграде 12 апреля 1990 года. Он является республиканским центром научных исследований и научно-методической работы в области изучения истории исследования и природы океана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКалининградская область
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