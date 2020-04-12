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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 15,7 тыс.

За сутки количество инфицированных увеличилось на 2 186
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за последние сутки на 2 186 и сейчас составляет 15 770 человек в 82 регионах страны.

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Выздоровел на данный момент 1 291 человек, 130 человек умерли, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 15 770 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, за весь период - 1 045. За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 130 человек", - говорится в сообщении штаба. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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