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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 10,1 тыс.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Новые 1 306 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве, всего в столице более 10,1 тыс. случаев заражения. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Как меняется число заболевших и выздоровевших от коронавируса в Москве: заболели 1306 человек, выздоровели 188 человек, умерли 14 человек", - говорится в сообщении.

Согласно данным штаба, в общей сложности в столице зафиксировано 10 158 заразившихся.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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