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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Больных с пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей стало вдвое больше

Почти половина новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Количество тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары в Москве постоянно растут, по сравнению с прошлой неделей пациентов с пневмонией стало в два раза больше. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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"В Москве за последние дни растет число не только госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусом. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе также отмечают, что почти половина из тех, кто заразился коронавирусной инфекцией в Москве за последние сутки, младше 45 лет.

"45% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет и еще 15,5% старше 65 лет, причем почти 5% из них - старше 80 лет. Также 3,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.

Сегодня в столице для приема больных с коронавирусом работают не только городские, но и федеральные клиники, а также частные. "По мере необходимости их число будет увеличено", - добавили в штабе.

За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев коронавируса в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 246 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

В новость внесены изменения (12:07 мск) - добавлена информация по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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