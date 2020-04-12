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Пандемия коронавируса нового типа
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В Германии выздоровевших после коронавируса впервые стало больше, чем инфицированных

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, выздоровели 60 200 пациентов, число инфицированных составляет 57 606
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© Marcel Kusch/dpa via AP

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Количество выздоровевших после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных. Об этом сообщил в воскресенье берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву страны).

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По его данным, количество подтвержденных случаев заражения в ФРГ составляет 120 479. Выздоровели 60 200 пациентов. От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 2 673 человека. Таким образом, число инфицированных составляет 57 606.

Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является Бавария, где, согласно информации института, заразились 32 282 человека и умерли 786. Затем следуют Северный Рейн - Вестфалия с 24 267 инфицированными и 495 летальными исходами и Баден - Вюртемберг с 24 078 случаями заражения и 649 умершими.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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