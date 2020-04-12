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Телеведущего Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку с пневмонией

У него взяли тест на коронавирус, но пока результаты не известны

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Историк моды, известный телеведущий Александр Васильев госпитализирован в больницу Коммунарки с двусторонней пневмонией, он чувствует себя лучше, тест на коронавирус пока не готов. Об этом сам Васильев в воскресенье рассказал корреспонденту ТАСС.

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"Все ок, иду на поправку, врачи следят, температура 36,6. Двусторонняя пневмония, тест на коронавирус пока не готов", - сказал он.

Говоря о госпитализации в больницу Коммунарки, телеведущий высоко оценил работу врачей, медицинского персонал и условия. "Отличные, вкусное питание, регулярное лечение, чистота идеальная и очень хороший медицинский персонал", - добавил он.

Васильев - известный театральный художник, дизайнер интерьеров, а также искусствовед и историк моды. С 2008 года он ведет передачу "Модный приговор".

Его соведущая, народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина ранее также была госпитализирована с пневмонией.

Представитель 70-летней певицы сообщал, что ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что артистка введена в искусственную кому. Врачи озвучили благоприятный прогноз по ее лечению.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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