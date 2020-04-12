В Москве из-за отсутствия социальной разметки оштрафовали первые 18 магазинов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Первые административные протоколы за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции составлены в Москве в отношении 18 объектов розничной торговли. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

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"По результатам прошедших оперативно-профилактических мероприятий в отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - сказал он.

Немерюк пояснил, что речь идет о несоблюдении магазинами правил социальной дистанции и отсутствии специальной разметки, которые необходимы для обеспечения безопасности покупателей во время режима повышенной готовности. "В результате мониторинга в некоторых магазинах было обнаружено отсутствие специальной разметки, эти нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки. Крайне важно, чтобы бизнес, в первую очередь продуктовые магазины, осознанно подошли к соблюдению эпидемиологических норм, предусмотренных на период карантина. Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключений", - добавил Немерюк. Он подчеркнул, что подобные проверки будут проходить постоянно, а к злостным нарушителям будут применяться более жесткие меры, вплоть до крупных штрафов и приостановления деятельности.

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ1 внесены изменения в КоАП, устанавливающие ответственность предприятий за нарушение режима повышенной готовности. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники Департамента торговли и услуг, префектур и управ. За контроль над предприятиями, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ).

За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев коронавируса в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода, полностью выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

В новость внесены изменения (12:02 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.