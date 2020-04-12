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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава Еврокомиссии рассчитывает на разработку вакцины против коронавируса к концу года

Урсула фон дер Ляйен также считает, что в начале пандемии "была очень велика опасность того, что Европейский союз развалится" из-за недостатка солидарности

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен надеется на то, что вакцина против коронавируса нового типа будет разработана к концу текущего года. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

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"Две из трех многообещающих команд [ученых, ведущих разработки вакцины] находятся в Европе, - сказала фон дер Ляйен. - Они планируют уже скоро начать клинические испытания". "Затем потребуются шаги по допуску на рынок и массовому производству. Я надеюсь, что в конце года будет разработана вакцина", - сообщила глава ЕК.

"Чтобы затем можно было быстро делать прививки, мы уже сейчас говорим с компаниями о мировых производственных мощностях", - утверждала фон дер Ляйен.

"Без вакцины контакты с пожилыми людьми должны быть, насколько возможно, ограничены", - сказала она, призвав к дисциплине и терпению. "Мы вынуждены будем научиться жить с вирусом на протяжении многих месяцев, возможно, и в следующем году", - считает глава ЕК.

Ослабление чрезвычайных мер

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕК в ближайшие дни представит рекомендации относительно того, как могут быть ослаблены чрезвычайные меры, введенные из-за распространения коронавируса.

"В последующие дни мы представим основные принципы с рекомендациями относительно того, как могут быть упразднены чрезвычайные меры - очень осторожно, шаг за шагом. Мы не называем даты, поскольку страны-члены [ЕС] находятся на совершенно разных этапах пандемии и каждая страна сама принимает решения", - сказала она.

Глава ЕК посоветовала в свете нынешней ситуации отказаться от бронирования отелей и туров на ближайшее лето. "Я призываю подождать с такими планами. Никто сейчас не может точно прогнозировать, что будет в июле и августе", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен также высказала мнение, что "в начале [пандемии] была очень велика опасность того, что Европейский союз развалится". "Не хватало солидарности, каждый видел только свои проблемы, границы закрывались без согласования. Сегодня снова есть стремление вместе преодолеть вызов", - считает она.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
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