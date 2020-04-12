{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

МВД предупреждает о мошенниках, требующих по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции

Ранее в соцсетях появились скриншоты таких сообщений, якобы написанных от имени ФСИН, с требованием заплатить 4 тыс. рублей
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. МВД России предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанных с оплатой штрафа по СМС за нарушение режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают СМС-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности", - заявили в МВД.

Ранее в соцсетях появились скриншоты СМС-сообщений, якобы написанных от имени ФСИН, в которых сообщается о нарушении гражданином режима самоизоляции и необходимости в связи с этим оплатить штраф в размере 4 тыс. рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 4,1 тыс.
Более 600 человек умерли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС