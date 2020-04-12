{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Сейчас состояние певицы стабильное, рассказал ее концертный директор Константин Сергеев
Татьяна Буланова Александр Хитров/БелТА/ТАСС
Описание
Татьяна Буланова
© Александр Хитров/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.

"Она находится в реанимации, состояние стабильное. Ей стало лучше. Она под наблюдением врачей. У нее предынсультное состояние было. Она пришла сделать МРТ, в итоге ее оставили в больнице", - рассказал Сергеев

Концертный директор добавил, что певица поддерживает с ним связь, а уже в понедельник, 13 апреля, будет известна дата выписки.

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Свои первые песни она записала с группой "Летний сад", после того как в декабре 1989 года познакомилась с Николаем Тагриным, руководителем группы. В 1996 году Татьяна выпустила альбом "Мое русское сердце", в который вошла песня "Ясный мой свет". Композиция была удостоена "Золотого граммофона". Буланова несколько раз снималась в кино и появлялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Осторожно, модерн!". В 2004 году она получила звание заслуженной артистки России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 4,1 тыс.
Более 600 человек умерли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС