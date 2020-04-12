Татьяна Буланова попала в реанимацию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.

"Она находится в реанимации, состояние стабильное. Ей стало лучше. Она под наблюдением врачей. У нее предынсультное состояние было. Она пришла сделать МРТ, в итоге ее оставили в больнице", - рассказал Сергеев

Концертный директор добавил, что певица поддерживает с ним связь, а уже в понедельник, 13 апреля, будет известна дата выписки.

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Свои первые песни она записала с группой "Летний сад", после того как в декабре 1989 года познакомилась с Николаем Тагриным, руководителем группы. В 1996 году Татьяна выпустила альбом "Мое русское сердце", в который вошла песня "Ясный мой свет". Композиция была удостоена "Золотого граммофона". Буланова несколько раз снималась в кино и появлялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Осторожно, модерн!". В 2004 году она получила звание заслуженной артистки России.