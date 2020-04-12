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Самолет из Сеула с россиянами на борту приземлился во Владивостоке

Все прибывшие в течение двух недель будут находиться на карантине

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /ТАСС/. Самолет из Сеула приземлился в воскресенье в аэропорту Владивостока, сообщил корреспондент ТАСС из аэропорта. На борту самолета около 130 россиян, которым предстоит пройти двухнедельный карантин.

Самолет рейсом HZ 5437 авиакомпании "Аврора" из Сеула приземлился во Владивостоке в 18:48 (11:48 мск). Заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков ранее в воскресенье сообщил журналистам, что на борту самолета около 130 жителей регионов Сибири и Дальнего Востока, среди них около 30 приморцев. Всем им предстоит пройти двухнедельный карантин в Приморье. Иногородние смогут воспользоваться обсерваторами, местные жители смогут пройти его в своем доме или также воспользоваться обсерватором.

У одного из выходов аэропорта пассажиров находятся спецавтобусы, которые доставят людей в их дома или обсерваторы.

Минтранс и Росавиация накануне заявили о том, что россиян, которые не смогли вернуться домой из Сеула из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и закрытием границ, вывезет авиакомпания "Аврора". Были запланированы рейсы из Хабаровска и Владивостока и обратно, в общей сложности планировалось вывезти около 250 человек, среди которых жители Хабаровского края, Приморья, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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