В Пензенской области более 43 тыс. человек остались без электричества из-за снегопада

ПЕНЗА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 43 тыс. человек в шести районах Пензенской области остаются без электроснабжения из-за снегопада. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Под отключение попали 43 тыс. 680 человек", - отметила собеседница агентства.

По данным ведомства, в зоне отключения находятся частично шесть муниципальных районов - Бессоновский, Лунинский, Шемышейский, Пензенский, Малосердобинский, Никольский.

Снегопад начался в Пензенской области в субботу и продолжается в воскресенье. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили ТАСС, что от жителей поступают сообщения об упавших под тяжестью снега деревьях.