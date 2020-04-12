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В Пензенской области более 43 тыс. человек остались без электричества из-за снегопада

Жители региона сообщают об упавших под тяжестью снега деревьях

ПЕНЗА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 43 тыс. человек в шести районах Пензенской области остаются без электроснабжения из-за снегопада. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Под отключение попали 43 тыс. 680 человек", - отметила собеседница агентства.

По данным ведомства, в зоне отключения находятся частично шесть муниципальных районов - Бессоновский, Лунинский, Шемышейский, Пензенский, Малосердобинский, Никольский.

Снегопад начался в Пензенской области в субботу и продолжается в воскресенье. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили ТАСС, что от жителей поступают сообщения об упавших под тяжестью снега деревьях.

Теги
РоссияПензенская область
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