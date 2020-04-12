Минздрав Индонезии объявил о рекордном росте числа инфицированных и жертв коронавируса

СИНГАПУР, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Индонезии сообщили о рекордном росте числа инфицированных и летальных исходов за сутки - 399 и 46 соответственно. Такие данные привел в воскресенье официальный представитель Минздрава Ахмад Юрианто на пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook.

По его словам, "за сутки подтверждено 399 новых случаев, всего инфицированы 4 242". Чиновник также отметил, что "за сутки 46 пациентов скончались, общее число жертв пандемии достигло 373".

Правительство Индонезии 2 марта, позднее других стран Юго-Восточной Азии, подтвердило первые случаи передачи вируса. Между тем власти соседнего Сингапура до этой даты зафиксировали нескольких заболевших, которые вернулись из Индонезии. Кроме того, в феврале в стране скончались как минимум пять человек, у которых наблюдались симптомы коронавируса. Первоначально в Джакарте утверждали, что их анализы дали отрицательный результат на новый вирус, но потом признали возможность ошибок в проведении клинических исследований.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.