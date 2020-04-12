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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ЮНЕСКО заявила о необходимости пересмотреть цели программы качественного образования

Одре Азуле подчеркнула, что в слаборазвитых странах самоизоляция населения может привести к тому, что после снятия карантина "девочки больше не вернутся в школы"

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Затяжная пандемия COVID-19 вынуждает ЮНЕСКО пересмотреть параметры программы по обеспечению качественным образованием до 2030 года. Об этом генеральный директор Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры Одре Азуле заявила еженедельной газете Le Journal du Dimanche в интервью, опубликованном в воскресенье. Она отвечала на вопрос о том, как пандемия воздействует на систему образования в мире, если продолжится далее в течение всего лета.

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"Нынешнее прекращение обучения [в школах и институтах] может стать тем фактором, который добавится к уже имеющемуся отставанию в выполнении обязательств, взятых в связи со стремлением ООН обеспечить всеобщее образование к 2030 году. В особенности если нынешняя неопределенность относительно масштабов эпидемии и длительности карантинов продолжится. Совершенно очевидно, что мы имеем дело с отнюдь не кратковременным явлением - поэтому нам необходимо будет воспользоваться этим периодом, чтобы пересмотреть наши амбициозные цели в сфере образования, переосмыслить его будущее", - сказала глава ЮНЕСКО.

Воздействие пандемии

Азуле, ведя речь о слаборазвитых странах, особо подчеркнула, что там самоизоляция населения может привести к тому, что после снятия карантина "девочки больше не вернутся в школы". "Именно с такой ситуацией мы уже столкнулись после санитарного кризиса, возникшего в результате заболевания, вызванного вирусом Эбола. Тогда произошел всплеск сексуального насилия, направленного против женщин, а затем - резкое увеличение беременности несовершеннолетних", - сказала Азуле.

Она добавила, что после того, как ту эпидемию удалось побороть, "значительное число девочек не вернулись в школы". Глава ЮНЕСКО напомнила при этом, что благодаря принятым мерам за последние 25 лет доступ девочек и девушек к школьному образованию увеличился вдвое.

"Если произойдет отход назад с этих позиций, то это поставит под удар данное крупное продвижение вперед в сфере прав женщин, подорвет такой важный фактор экономического развития, каким является школьное обучение девушек и молодых женщин. Необходимо будет четко проследить, что по завершению пандемии они вернутся в школы", - подчеркнула глава ЮНЕСКО.

Она подтвердила ранее распространенные ее организацией сведения о том, что в результате пандемии занятия в образовательных учреждениях вынуждены были прекратить 1,3 млрд школьников и 180 млн студентов. При этом Азуле обратила особое внимание на то, что введенное вместо этого онлайн-обучение значительно затруднено тем, что 53% детей и подростков не располагают дома компьютерами, а у 47% нет доступа в интернет.

"Причем в Африке в зоне Сахеля этот показатель равен 80%. Это вынуждает нас искать нужные целевые решения, чтобы никто не оказался в такой ситуации на обочине", - подчеркнула глава ЮНЕСКО.

Теги
Азуле, ОдреПандемия коронавируса нового типа
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