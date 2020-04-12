Патриарх Кирилл призвал прихожан смотреть трансляции богослужений

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Об этом он сказал в проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье.

"Хотя в эти дни многие храмы церкви нашей закрыты по причине требований санитарных властей, даже в своих домах давайте крепко молиться, проводить время у телевизоров, особенно когда там идут трансляции богослужений. <...> Мы надеемся, что если так мы проведем эти дни вынужденной скорби, они перестанут быть днями скорби и принесут нам великую радость победы над самими собой, но самое главное - над своими скорбями", - обратился к верующим патриарх.

Он отметил, что верующим во время глобальной пандемии особенно важно осознавать ее жизненный урок, преподанный Богом. "Эта всемирная напасть дана для того, чтобы люди, погрязшие в потребительской психологии избыточно богатого общества, <...> осознали в первую очередь то, что над всеми и над всем Бог. <...> Если проходя через эти скорби, разрушим предрассудки богатого потребительского общества, уповающего на силу разума и силу денег, но полностью исключающую силу Божью, если выйдем из тяготения этих страстей, то тогда во благо будет и то, что с нами происходит", - сказал патриарх.

Ранее сайт РПЦ опубликовал циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), согласно которому церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.