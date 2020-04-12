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Пандемия коронавируса нового типа

Патриарх Кирилл призвал прихожан смотреть трансляции богослужений

Предстоятель РПЦ отметил, что верующим во время глобальной пандемии особенно важно осознавать ее жизненный урок, преподанный Богом

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Об этом он сказал в проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье.

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"Хотя в эти дни многие храмы церкви нашей закрыты по причине требований санитарных властей, даже в своих домах давайте крепко молиться, проводить время у телевизоров, особенно когда там идут трансляции богослужений. <...> Мы надеемся, что если так мы проведем эти дни вынужденной скорби, они перестанут быть днями скорби и принесут нам великую радость победы над самими собой, но самое главное - над своими скорбями", - обратился к верующим патриарх.

Он отметил, что верующим во время глобальной пандемии особенно важно осознавать ее жизненный урок, преподанный Богом. "Эта всемирная напасть дана для того, чтобы люди, погрязшие в потребительской психологии избыточно богатого общества, <...> осознали в первую очередь то, что над всеми и над всем Бог. <...> Если проходя через эти скорби, разрушим предрассудки богатого потребительского общества, уповающего на силу разума и силу денег, но полностью исключающую силу Божью, если выйдем из тяготения этих страстей, то тогда во благо будет и то, что с нами происходит", - сказал патриарх.

Ранее сайт РПЦ опубликовал циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), согласно которому церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Пандемия коронавируса нового типа
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