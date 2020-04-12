Презентация проекта парка на месте приземления Юрия Гагарина прошла в режиме онлайн

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Онлайн-презентация проекта Парка покорителей космоса, создать который планируется в Саратовской области на месте приземления Юрия Гагарина после его легендарного первого полета в космос, состоялась в День космонавтики 12 апреля в социальных сетях. 20 марта на месте приземления первого космонавта начались строительные работы, сообщили ТАСС в Центре урбанистики экономического факультета МГУ, при участии которого реализуется проект.

"В рамках Дня космонавтики в социальных сетях состоялась презентация, рассказывающая о концепции будущего парка", - уточнили в центре.

Как следует из видеоматериалов презентации, общая площадь мемориального комплекса составит 20 га. Ожидается, что там появится площадь, где будут располагаться флаги государств "Большого космического клуба" (неформальное объединение государств, располагающих национальной технологией космических полетов, в клуб входят несколько десятков стран - прим. ТАСС). Эта площадь станет ключевым местом проведения торжественных мероприятий. В планах также отреставрировать стелу и памятник космонавту, которые уже установлены на месте приземления. Вокруг высадят цветы: ирисы и полевые тюльпаны.

Кроме того, здесь появится прогулочный маршрут "108 минут" из гранитных плит, на которых будет выгравирована стенограмма сеансов связи Юрия Гагарина с главным штабом "Заря" на космодроме Байконур, а также кедровая аллея и смотровая площадка. Отдельно благоустроят место приземления капсулы корабля "Восток-1", где появится ее копия в реальную величину.

"К мемориальному комплексу будет организован транспортный маршрут. Планируется, что в качестве одного из шаттлов будет использован знаменитый автобус ЛАЗ-695. Известно, что именно эта модель осуществляла подвоз космонавтов к взлетной площадке в СССР, в том числе и Юрия Гагарина", - отметили в центре, отметив, что в настоящий момент на месте ведутся подготовительные строительно-монтажные работы. Первый этап планируется завершить к 12 апреля 2021 года.

Место приземления Гагарина

Место приземления Гагарина находится вблизи города Энгельса Саратовской области. В 1965 году на месте приземления был установлен обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 м. Позже на постаменте перед обелиском установили памятник первому космонавту. На данный момент там расположен архитектурный комплекс "Гагаринское поле", ежегодно его посещают более 30 тыс. туристов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в 09:07 мск стартовал корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту. Совершив один виток вокруг Земли и пробыв в космосе 1 час 48 минут (108 минут), космонавт благополучно вернулся на Землю. Он приземлился на колхозном поле у деревни Смеловка вблизи города Энгельса, в 43 км от областного центра.