МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Ракетно-космическая отрасль имеет для нашей страны важнейшее стратегическое значение. Она дает возможность развиваться науке, проводить исследования, обеспечивает национальную безопасность, работу телекоммуникаций, навигационных и спутниковых систем. За передовыми разработками и инновационными производствами - напряженный труд самых разных специалистов, чьи уникальные знания, опыт, способность решать серьезные государственные задачи позволяют России сохранять статус космической державы", - говорится в сообщении.

По словам главы правительства, День космонавтики уже давно стал "символом прогресса, стремления к новым открытиям и свершениям".

12 апреля в мире отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Был выполнен один оборот вокруг Земли. На 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.