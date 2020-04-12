Замминистра строительства высоко оценил работу военных строителей в Подольске

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Военные строители выполнят задачу по строительству 16 многофункциональных медицинских центров в установленные сроки. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ, сославшись на сделанное в Подольске заявление заместителя министра строительства и коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

"Я уже не первый раз присутствую на проводимых Минобороны оперативных совещаниях по строительству 16 многофункциональных медицинских центров. Сегодня мы оцениваем 22-й день работы на этих объектах. Даже при тех сложностях, которые существовали, могу отметить, что поставленная задача выполняется военными строителями в четко установленные сроки", - сказал замминистра.

"Нет никаких сомнений в успешной реализации задачи", - сказал он в ходе посещения площадки строительства медцентра в Подольске.

Ранее в воскресенье строительную площадку многофункционального медицинского центра, строящегося на базе военного госпиталя в Подольске, проинспектировал заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Замглавы военного ведомства прибыл в Подольск, где на площадке строительства медицинского центра, сдача которого планируется к 30 апреля, проверил ход выполнения работ, а также в режиме видеоконференцсвязи провел селекторное совещание с представителями военно-строительного комплекса Минобороны России с других площадок в регионах страны, сообщило Минобороны.