Кинематографиста Николая Бородачева похоронят в Мордовии

ТАСС, 12 апреля. Кинематографист Николай Бородачев, экс-глава Госфильмофонда РФ, будет похоронен на своей родине - в Мордовии, сообщает пресс-служба правительства республики.

"11 апреля после продолжительной болезни скончался заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ, организатор кинопроизводства Николай Михайлович Бородачев. По желанию Николая Бородачева он будет похоронен на своей родине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.

Последние два года Николай Михайлович занимал пост первого заместителя председателя Союза кинематографистов России. В марте его перевели на должность советника председателя Союза кинематографистов России. До этого более 20 лет возглавлял Госфильмофонд РФ. "С его именем связаны многие культурные инициативы. Он был другом многих известных деятелей культуры, для которых открыл свою родную Мордовию", - уточняется в сообщении.

Глава республики Владимир Волков направил телеграмму со словами соболезнования вдове Бородачева.

"Выражаю свои самые искренние соболезнования по поводу безвременной кончины вашего супруга. Николай Михайлович внес огромный вклад в развитие культурной жизни Мордовии, создание и укрепление культурно-досуговой инфраструктуры республики. При его непосредственном участии в Саранске обрел новую жизнь кинотеатр "Россия". Регулярно организовывались визиты популярных зарубежных и российских актеров театра и кино, мероприятия с участием ведущих деятелей искусства", - говорится в тексте телеграммы.

Николай Бородачев родился в 1948 году в деревне Бриловка республики Мордовия.