Минкомсвязь запустила приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ разработала приложение, которое выдает цифровые пропуска в виде QR-кодов для возвращающихся из-за рубежа россиян и выхода из дома во время карантина. Соответствующее приложение появилось в субботу в магазинах приложений App Store и Google Play.

Разработчиком приложения под названием "Госуслуги СТОП Коронавирус" указана Минкомсвязь России. В описании указано, что приложение позволяет выбрать подходящий для гражданина статус и заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в формате QR-кода. "Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости", - отмечается в сообщении.

Чтобы получить цифровой пропуск, необходимо сначала зарегистрироваться на портале госуслуг, затем выбрать среди вариантов свой статус, в том числе указать, прибыл ли гражданин из-за границы, был ли в контакте с больным коронавирусом, здоров ли он и ходит на работу или находится дома в самоизоляции. Затем нужно указать паспортные данные, адрес проживания, фото документов, селфи, в том числе с документами.

После предоставления этих данных, приложение предлагает зарегистрировать выход из дома, при этом предупреждая, что выход на улицу без цифрового пропуска влечет административную ответственность. Указав причину выхода на улицу, пользователь получает QR-код, помимо этого, появляется таймер нахождения на улице.

Приложение не было анонсировано Минкомсвязью, на запрос ТАСС в министерстве пока не ответили.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали постановления, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска, начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.