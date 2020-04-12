Самолет из Сеула с россиянами на борту прилетел в Хабаровск

ХАБАРОВСК, 12 апреля. /ТАСС/. Самолет с жителями дальневосточных регионов РФ, которые не могли вернуться домой из Сеула из-за ситуации с распространением коронавируса, приземлился в Хабаровске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

"Борт прилетел", - сказал представитель пресс-службы.

Этим рейсом в Хабаровск доставили 90 взрослых и пятеро детей, всем им предстоит двухнедельный карантин или самоизоляция дома, если есть возможность разместиться отдельно от родственников.

Минтранс РФ и Росавиация накануне заявили о том, что 12 апреля авиакомпания "Аврора" совершит вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск. Пассажиры - жители Хабаровского края, Приморья, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока.