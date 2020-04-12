В Швейцарии резко сократилось число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 12 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 400, что существенно меньше, чем днем ранее, когда было выявлено 592 новых случая. Как сообщило в воскресенье Федеральное управление здравоохранения, за последние сутки умерли 27 человек, тогда как днем ранее было зафиксировано 26 летальных исходов.

"Положительные тесты [на коронавирус] получены к настоящему моменту у 25 300 человек, умерли 858", - сообщили в ведомстве общие данные по стране.

Первый инфицированный был выявлен в стране 25 февраля. По данным управления здравоохранения, в Швейцарии на 100 тыс. жителей сейчас приходится в среднем 295 заболевших, что представляет собой один из самых высоких уровней заболеваемости в Европе. При этом в ряде населенных пунктов и регионов страны ситуация еще сложнее. Так, в Женеве на каждые 100 тыс. жителей приходится в среднем 801,5 заразившихся. На втором месте - граничащий с Италией кантон Тичино (807,4). Далее следуют кантон Во (596,5) и полукантон Базель-Штадт (522,7). Средний возраст заболевших - 52 года, умерших - 84 года.

В последнюю неделю число ежедневно выявляемых новых случаев заболевания снижается. В прошлое воскресенье, 5 апреля, за сутки заболели более 800 человек. До 26 апреля в Швейцарии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. При этом полный карантин в стране правительство не ввело.

Запрещено собираться вне дома группами более пяти человек, следует соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. За нарушения полиция выписывает штраф. Рестораны, бары, музеи, кинотеатры и магазины, за исключением продовольственных, не работают. Правительство заявило о намерении начать после 26 апреля постепенное ослабление ограничений в связи с замедлением темпов роста заболеваемости.