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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве 10 апреля 3,5 млн человек выходили из дома днем более чем на шесть часов

В столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отмечается, в этот же день 4,4 млн москвичей находились дома

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Анализ данных сотовых операторов за пятницу, 10 апреля, показал, что 3,5 млн человек в Москве выходили из дома днем более чем на 6 часов. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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"По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу, 10 апреля, в Москве были зафиксированы 3,5 млн человек, которые выходили из дома днем более чем на 6 часов. При этом 4,4 млн человек находились дома и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции", - говорится в сообщении.

Таким образом, в штабе обосновали введение с 15 апреля цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте, о которых было объявлено накануне. "Оперштаб предупреждает, что, возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете. В среднем в Москве семья состоит из 2-3 человек, это означает, что 3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких", - добавили в штабе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, наличие таких пропусков для поездок станет обязательным.

В новость внесены изменения (14:07 мск) - добавлены подробности после вторго абзаца.

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