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Голикова: Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер ко Дню Победы

Вице-премьер считает, что полный выход страны из ограничительных мер возможен к лету, если россияне будут выполнять все рекомендации по режиму социального дистанцирования и самоизоляции
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер, связанных с коронавирусом, ко Дню Победы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем", - сказала она в ответ на вопрос о продлении ограничительных мер.

По ее словам, полный выход России из ограничительных мер возможен к лету, если граждане будут выполнять все рекомендации по режиму социального дистанцирования и самоизоляции.

"Нам нужно очень крепко об этом задуматься, потому что от каждого из нас зависит, как быстро мы это преодолеем, сможем быть дисциплинированными, сможем прислушаться к себе и тем рекомендациями, которые сегодня предпринимаются, значит, сможем выйти из этой ситуации и будем к лету жать друг другу руки", - добавила вице-премьер.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, уже введен во всех регионах РФ: не работают магазины, за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.

 

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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