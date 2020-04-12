Земан считает нужным продление чрезвычайной ситуации в Чехии до 15 мая

ПРАГА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает необходимым продлить действующий в республике с 12 марта режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 30 апреля, до 15 мая. Его выступление транслировал в воскресенье пражский телеканал iPrima . Глава государства выступал в медицинской маске.

"Действующие [в Чехии из-за коронавируса] ограничительные меры эффективны, - отметил он. - Палата депутатов (нижняя палата чешского парламента - прим. ТАСС) должна была бы предоставить [правительству] возможность продлить режим чрезвычайной ситуации до 15 мая".

Земан полностью поддерживает действия чешского правительства, реализовывающего жесткие меры по борьбе с коронавирусом. "Возможно, мы потеряем два-три месяца, но сохраним много человеческих жизней. Экономика не перестанет работать [из-за коронавируса]. Если сравнивать с военным временем, у нас стоят [не уничтоженные войной] здания и станки", - сказал Земан.

В Чехии на данный момент насчитывается 5 905 инфицированных коронавирусом. От вызываемого им заболевания умерли 132 жителя республики, вылечились 442.