Коронавирус подтвердили еще у четырех пациентов республиканской больницы в Уфе

ТАСС, 12 апреля. Лабораторные анализы подтвердили коронавирусную инфекцию еще у четырех пациентов республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. В больнице находятся 12 пациентов с COVID-19, сообщил в воскресенье на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

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В пятницу Забелин сообщил, что коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы. На следующий день заражение подтвердилось у восьми пациентов. Следователи СК по региону начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

"У 12 человек диагноз подтвержден, они получают соответствующее лечение", - отметил Забелин. Таким образом, число подтвержденных диагнозом увеличилось на 4.

Республиканская клиническая больница Уфы, которая является одним из крупнейших медицинских учреждений в Башкирии, была закрыта на карантин после того, как пять врачей и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По данным Минздрава Башкирии на воскресенье, зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 84 подтвержденных случаев заражения, семь человек выписаны после выздоровления, двое умерли.