Папа Римский посвятил свое пасхальное обращение страждущим от пандемии коронавируса

РИМ, 12 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном обращении "Граду и миру" указал, что Воскресение Христово дает надежду на преодоление бед, включая пандемию нового коронавируса. Он выступил с ним после праздничной службы в соборе Святого Петра с участием всего нескольких десятков человек, включая хористов, впервые не с балкона этого храма, как обычно принято, а находясь внутри - перед папской кафедрой. Весь пасхальный ритуал транслировался в воскресенье в прямом эфире во многих странах.

"Как новая искра, эта светлая новость (Христос воскрес - прим. ТАСС) зажглась в ночи в мире, уже стоящем перед эпохальными вызовами, а сегодня согнувшемся под грузом пандемии, которая стала испытанием для всей нашей большой человеческой семьи", - сказал понтифик. "Речь не идет о волшебной палочке, которая помогает проблемам исчезнуть. Воскресение Христа - это другое, - продолжил он. - Это победа любви над злом, победа тех, кто не перескакивает через страдание и смерть, но преодолевает их, превращая зло в добро".

"Я думаю и молюсь сегодня в первую очередь о тех, кто пострадал от коронавируса, - о больных, умерших и их родственниках, оплакивающих своих близких, с которыми даже иногда не успели попрощаться. Христос, дай сил и надежды врачам и медперсоналу, всем, кто демонстрирует любовь и заботу о ближнем", - сказал Папа Римский. "Многие проводят эту Пасху в одиночестве, в трауре и смятении из-за пандемии, в физических страданиях и в условиях экономических проблем", - отметил он.

Франциск констатировал, что "в эти недели жизнь миллионов людей изменилась неожиданным образом". "Для многих, кто остается дома, это стало возможностью для размышлений, но для многих это и время беспокойства за будущее", - добавил он.

Ослабить санкции и прекратить войны

Папа Римский также призвал к ослаблению санкций в условиях пандемии и прекращению огня во всех горячих точках планеты, включая Украину и Ближний Восток.

"В нынешних условиях [пандемии] пусть будут ослаблены международные санкции, которые препятствуют оказанию странами достойной поддержки населению, чтобы все государства могли обеспечивать нужды своих граждан, сокращая, если вообще не прощая, долги наиболее бедных стран. Сейчас не время для проявления эгоизма, поскольку вызов касается всех без исключения", - сказал понтифик. Он также призвал к "немедленному и повсеместному прекращению огня во всех уголках мира". При этом Франциск отдельно упомянул Сирию, Йемен, Ирак, Ливан и палестино-израильское урегулирование. "[Необходимо] положить конец страданиям населения восточных регионов Украины", - подчеркнул он.